Мпаппе помог ПСЖ разгромить Ниццу (Видео)

Сегодня, 20 сентября, матчем Ницца - ПСЖ стартовала воскресная программа игры 4-го тура чемпионата Франции 2020/21.

Встреча, проходившая на стадионе "Альянц Ривьера", завершилась со счетом 0:3 в пользу парижского суперклуба.

Уже в первом тайме парижане, который невзрачно начали новый сезон, забили дважды. Сначала Калиан Мбапппе на 38-й минуте реализовал 11-метровый удар, который сам же и заработал. Затем в компенсированное к первому тайму время Анхель Ди Мария добил мяч в ворота после неудачного сейва вратаря Ниццы. На 66-й минуте Маркиньос ударом головой в упор сделал счет разгромным и итоговым.

Видеообзор матча Ницца - ПСЖ (0:3)

Таким образом, ПСЖ добыл вторую победу в четырех матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. Ницца также набрала шесть очков и находится на 10-й позиции.

В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет с Реймсом, а Ницца отправится в вояж к Бордо. Оба матча пройдут 27 сентября.

Ранее Телеграф сообщал, что дисциплинарный комитет французской Лиги 1 вынес свой вердикт в деле Неймара.