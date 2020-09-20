Вратарь дико опозорился в матче Челси - Ливерпуль: видеообзор

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага вместе с защитником лондонцев Андреасом Кристенсеном стал главным антигероем матча с Ливерпулем.

В воскресенье, 20 сентября, состоялся центральный матч второго тура чемпионата Англии 2020/2021 Челси - Ливерпуль. Встреча, проходившая на "Стэмфорд Бридж", завершилась победой гостей со счетом 0:2.

В 1-м тайме была более менее равная игра, но в концовке первой половины случилось ключевое событие повлиявшее на итоговый результат. Под занавес 45-минутки защитник Челси Андреас Кристенсен получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Во втором тайме чемпионы Англии без проблем реализовали большинство. Сначала Садио Мане на 50-й минуте головой замкнул навес с правого фланга, а еще через четыре минуты случился фатальный ляп Кепы Аррисабалаги, который записал в "свой актив" голевую передачу на все того же Мане. Челси мог отыграть один мяч, но при счете 0:2 Жоржиньо не реализовал пенальти.

Видео привоза Кепы:

Pues Zidane una vez más tenía razón al oponerse a la llegada de Kepa cuando l dirección deportiva del Real Madrid pretendía que fuera su arquero en lugar de Keylor Navas.. pic.twitter.com/njYED8ztKI — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) September 20, 2020

Видеообзор матча Челси - Ливерпуль (0:2)

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