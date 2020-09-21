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Игроки "Динамо" перед матчем с "Гентом" сдали тесты на коронавирус: появились результаты

Игроки "Динамо" перед матчем с "Гентом" сдали тесты на коронавирус: появились результаты
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо Киев
Футболисты киевского "Динамо" прошли обязательное тестирование перед матчем Лиги чемпионов.

В эту среду, 23 сентября, в Бельгии состоится первый матч плей-офф Лиги чемпионов между Гентом и киевским Динамо. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Накануне встречи футболисты Динамо прошли обязательное тестирование на COVID-19. К счастью, ни у кого из футболистов не было обнаружено коронавируса. У тренерского штаба и администрации, также, результаты были отрицательными. Об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.

В понедельник во второй половине украинская команда возьмет курс на Бельгию. К слову, главный тренер киевлян Мирча Луческу пригласил на этот матч президента клуба Игоря Суркиса.

Напомним, в прошлую субботу, киевское Динамо одержало не простую победу над Львовом (3:1).

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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