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Блестящий дубль Ибрагимовича - в обзоре матча Милан - Болонья (Видео)

Блестящий дубль Ибрагимовича - в обзоре матча Милан - Болонья (Видео)
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Нестареющий Златан Ибрагимович продолжает феерить в одном из самых сильный национальных чемпионатов мира. На этот раз от шведа пострадала Болонья.

В понедельник, 21 сентября, Россонери в рамках матча первого тура чемпионата Италии 2020/21 принимали на "Сан-Сиро" Болонью. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Героем поединка стал шведский бомбардир Милана Златан Ибрагимович, оформивший дубль. Сначала 38-летний форвард отметился голом на 35-й минуте, забив головой после подачи с левого фланга. Затем звездный нападающий реализовал пенальти за две минуты до конца встречи.

Видеообзор матча Милан - Болонья (2:0)

Таким образом, Красно-черные вместе с четырьмя командами, добывшими победу на старте, лидирует в турнирной таблице Серии А 2020/21. 

Во втором туре Милан отправится в гости к Кротоне (27 сентября), а Болонья примет Парму (28 сентября).

Ранее Телеграф сообщал, что Милан выполнил все условия Ибрагимовича и дал шведу денежный контракт. Если бы боссы клуба проигнорировали финансовые запросы игрока, то Ибра, не желающий играть в Лиге Европы, ушел бы из Милана.

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Все по теме:

ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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