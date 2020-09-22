Блестящий дубль Ибрагимовича - в обзоре матча Милан - Болонья (Видео)

Нестареющий Златан Ибрагимович продолжает феерить в одном из самых сильный национальных чемпионатов мира. На этот раз от шведа пострадала Болонья.

В понедельник, 21 сентября, Россонери в рамках матча первого тура чемпионата Италии 2020/21 принимали на "Сан-Сиро" Болонью. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Героем поединка стал шведский бомбардир Милана Златан Ибрагимович, оформивший дубль. Сначала 38-летний форвард отметился голом на 35-й минуте, забив головой после подачи с левого фланга. Затем звездный нападающий реализовал пенальти за две минуты до конца встречи.

Видеообзор матча Милан - Болонья (2:0)

Таким образом, Красно-черные вместе с четырьмя командами, добывшими победу на старте, лидирует в турнирной таблице Серии А 2020/21.

Во втором туре Милан отправится в гости к Кротоне (27 сентября), а Болонья примет Парму (28 сентября).

Ранее Телеграф сообщал, что Милан выполнил все условия Ибрагимовича и дал шведу денежный контракт. Если бы боссы клуба проигнорировали финансовые запросы игрока, то Ибра, не желающий играть в Лиге Европы, ушел бы из Милана.