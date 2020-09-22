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Шикарный командный гол - в обзоре матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити (Видео)

Шикарный командный гол - в обзоре матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити (Видео)
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Манчестер Сити украинского хавбека Александра Зинченко в матче с Вулверхэмптоном добыл первую победу в АПЛ 2020/21.

Встреча второго тура чемпионата Англии 2020/21, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. 

Горожане уже в первом тайме сделали весомую заявку на победу, забив два гола. Сначала Кевин Де Брюйне, которого Зинченко называет лучшим мастером дальних ударов в мире, реализовал 11-метровый на 20-й минуте. Затем через 12 минут МС провернул шикарную атаку, завершившуюся блестящим командным голом Фила Фодена.

Во втором тайме мексиканский форвард Волков Рауль Хименес немного вернул интригу в матче, отметившись голом головой после подачи справа. Однако Габриэль Жезус уже в компенсированное время невообразимым образом нашел лазейку и сумел пробить из под защитника прямо в ближний угол ворот Патрисиу.

Отметим, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в матче участия не принимал и даже не был заявлен на игру.

Видеообзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити (1:3)

Напомним, Манчестерский клуб пропускал игру первого тура АПЛ из-за участия в Лиге чемпионов УЕФА 2019/20, где команда Хосепа Гвардиолы достигла четвертьфинала (1:3 с Лионом). Вулверхэмптон после двух туров имеет в своем активе три очка.

В следующем туре МС примет Лестер, а Волки отправятся в гости к Вест Хэму Андрея Ярмоленко. Оба матча пройдут 27 сентября.

Ранее Телеграф сообщал о втором поражении кряду Вест Хэма в новом сезоне английского первенства.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон.

Автор:

Телеграф
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