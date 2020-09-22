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Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике

Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике
12:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Бывшая супруга украинского форварда Артема Кравца, который вчера покинул Динамо, Анна отдыхает на Мальдивах.

Модель активно делится снимками с отдыха на своей страничке в Instagram и даже обратилась к ним за помощью в выборе ракурса для фото:

"Первый вариант или второй?", - спросила Анна:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

1 or 2?

Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

Пользователи разошлись во мнении, какая фотография лучше, однако все сходятся в одном - Кравец выглядит потрясающе.

Пользователи расхваливают фото Анны Кравец в instagram

Анна на Мальдивах сосредоточилась на отдыхе с детьми, выложив первый снимок только на четвертый день:

 
 
 
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Первое фото на 4 день отдыха , спасибо детки

Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

Кроме того, Кравец показала свой лучший наряд на отдыхе:

 
 
 
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Мой лучший наряд на этом отдыхе

Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

О расставании Анны и Артема Кравцы стало известно в апреле 2020 года. После 10 лет совместной жизни у бывших мужа и жены осталось двое детей - близнецы Иван и Владислав.

Отметим, вчера, 21 сентября, Динамо сообщило о расторжении контракта с Артемом Кравцом. Сообщалось, что данное решение игрок принял после беседы с главным тренером команды Мирчей Луческу и президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

Динамо завтра, 23 сентября, стартует в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Артем Кравец, Анна Кравец.

Автор:

Телеграф
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