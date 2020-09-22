Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике

Модель активно делится снимками с отдыха на своей страничке в Instagram и даже обратилась к ним за помощью в выборе ракурса для фото:
"Первый вариант или второй?", - спросила Анна:
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Пользователи разошлись во мнении, какая фотография лучше, однако все сходятся в одном - Кравец выглядит потрясающе.
Анна на Мальдивах сосредоточилась на отдыхе с детьми, выложив первый снимок только на четвертый день:
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Кроме того, Кравец показала свой лучший наряд на отдыхе:
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О расставании Анны и Артема Кравцы стало известно в апреле 2020 года. После 10 лет совместной жизни у бывших мужа и жены осталось двое детей - близнецы Иван и Владислав.
Отметим, вчера, 21 сентября, Динамо сообщило о расторжении контракта с Артемом Кравцом. Сообщалось, что данное решение игрок принял после беседы с главным тренером команды Мирчей Луческу и президентом киевского клуба Игорем Суркисом.
Динамо завтра, 23 сентября, стартует в раунде плей-офф Лиги чемпионов.