Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике

Бывшая супруга украинского форварда Артема Кравца, который вчера покинул Динамо, Анна отдыхает на Мальдивах.

Модель активно делится снимками с отдыха на своей страничке в Instagram и даже обратилась к ним за помощью в выборе ракурса для фото:

"Первый вариант или второй?", - спросила Анна:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 1 or 2? Публикация от Anna Kravets (@annakravets_) 22 Сен 2020 в 1:40 PDT

Пользователи разошлись во мнении, какая фотография лучше, однако все сходятся в одном - Кравец выглядит потрясающе.

Анна на Мальдивах сосредоточилась на отдыхе с детьми, выложив первый снимок только на четвертый день:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Первое фото на 4 день отдыха , спасибо детки Публикация от Anna Kravets (@annakravets_) 20 Сен 2020 в 4:31 PDT

Кроме того, Кравец показала свой лучший наряд на отдыхе:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой лучший наряд на этом отдыхе Публикация от Anna Kravets (@annakravets_) 21 Сен 2020 в 7:26 PDT

О расставании Анны и Артема Кравцы стало известно в апреле 2020 года. После 10 лет совместной жизни у бывших мужа и жены осталось двое детей - близнецы Иван и Владислав.

Отметим, вчера, 21 сентября, Динамо сообщило о расторжении контракта с Артемом Кравцом. Сообщалось, что данное решение игрок принял после беседы с главным тренером команды Мирчей Луческу и президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

Динамо завтра, 23 сентября, стартует в раунде плей-офф Лиги чемпионов.