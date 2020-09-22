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Десна попрощалась с забивным нападающим, который перебрался в Бельгию

Десна попрощалась с забивным нападающим, который перебрался в Бельгию
13:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Десна провернула громкий трансфер, продав украинского форварда в чемпионат Бельгии.

Украинский центральный форвард Десны Александр Филиппов присоединился к коллективу из Бельгии Сент-Трюйдену. Об этом сообщила пресс-служба Канареек в twitter. По информации transfermarkt, сумма компенсации становит €1.5 млн, а контракт 27-летнего футболиста с новой командой рассчитан до июля 2023 года.

Десна на своей страничке в instagram поблагодарила Филиппова за сотрудничество и пожелала ему удачи, отметив важный вклад Александра в последние результаты черниговского коллектива, за которой нападающий выступал с 2016 года. На счету бомбардира 48 голов в составе украинской  команды. 

 
 
 
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Олександр Філіппов переходить до бельгійського «Сент-Трюйдена» Нападник «Десни» залишає наш клуб, та продовжить кар‘єру в Бельгії. Олександр став важливою частиною нашого клубу, нашого міста і по-праву став улюбленцем вболівальників. 125 матчів в складі Десни і 48 голів. Вже в першому контрольному поєдинку в складі Десни Одександр забив і відразу стало ясно - Філіппов наш гравець! Ми дуже вдячні Олександру і щиро бажаємо успіху в подальшій кар‘єрі! Впевнені, Філіппов заслужив на нові виклики, і попереду будуть і матчі в складі збірноі. Успіхів Саша! Чернігів тебе любить!

Публикация от DesnaFC official (@desnafc)

В сезоне 2019/20 Филиппов отыграл за черниговцев в 32 матчах во всех турнирах, отметившись 18 голами и тремя результативными передачами. А в текущем розыгрыше УПЛ форвард даже успел занести в свой актив один забитый мяч.

Отметим, Сент-Трюйден в чемпионате Бельгии 2020/21 после 6-и туров идет на 15-м месте в турнирной таблице, набрав всего 5 очков. Десна, в свою очередь, с 5 баллами занимает 6-е место в чемпионате Украины 2020/21.

Ранее Телеграф сообщал о переходе звезды Барселоны в Интер.

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Футбол, ФК Десна, Александр Филиппов.

Автор:

Телеграф
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