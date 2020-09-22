Десна попрощалась с забивным нападающим, который перебрался в Бельгию

Десна провернула громкий трансфер, продав украинского форварда в чемпионат Бельгии.

Украинский центральный форвард Десны Александр Филиппов присоединился к коллективу из Бельгии Сент-Трюйдену. Об этом сообщила пресс-служба Канареек в twitter. По информации transfermarkt, сумма компенсации становит €1.5 млн, а контракт 27-летнего футболиста с новой командой рассчитан до июля 2023 года.

Десна на своей страничке в instagram поблагодарила Филиппова за сотрудничество и пожелала ему удачи, отметив важный вклад Александра в последние результаты черниговского коллектива, за которой нападающий выступал с 2016 года. На счету бомбардира 48 голов в составе украинской команды.

В сезоне 2019/20 Филиппов отыграл за черниговцев в 32 матчах во всех турнирах, отметившись 18 голами и тремя результативными передачами. А в текущем розыгрыше УПЛ форвард даже успел занести в свой актив один забитый мяч.

Отметим, Сент-Трюйден в чемпионате Бельгии 2020/21 после 6-и туров идет на 15-м месте в турнирной таблице, набрав всего 5 очков. Десна, в свою очередь, с 5 баллами занимает 6-е место в чемпионате Украины 2020/21.

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