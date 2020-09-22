Интер подписал звездного игрока Барселоны

Артуро Видаль продолжит свою карьеру в Милане.

Чилийский центральный полузащитник Артуро Видаль присоединился к Нерадзурри. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба в twitter.

О деталях сделки официально не сообщается, однако известно, что Видаль перебрался в клуб на правах свободного агента. По информации transfermarkt, хавбек пробудет в Интере до июля 2022 года. Кроме того, в контракте чилийца есть опция о продлении соглашения еще на один сезон. Текущая стоимость футболиста оценивается в €11 млн.

Весь прошлый сезон Видаль провел в Барселоне, провалив вместе с каталонским клубом концовку сезона. В кампании 2019/20 33-летний Видаль сыграл в 43 матчах, отметившись 8 голами и тремя результативными передачами.

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