Интер подписал звездного игрока Барселоны

Чилийский центральный полузащитник Артуро Видаль присоединился к Нерадзурри. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба в twitter.
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Finally a Nerazzurri player! Welcome to Inter, @kingarturo23 #WelcomeVidal pic.twitter.com/jgdfKEttzd
— Inter (@Inter_en) September 22, 2020
| IT'S OFFICIAL@kingarturo23 has joined Inter!
https://t.co/r1gXNKJpxm#WelcomeVidal pic.twitter.com/GDIdr7ojtO
— Inter (@Inter_en) September 22, 2020
О деталях сделки официально не сообщается, однако известно, что Видаль перебрался в клуб на правах свободного агента. По информации transfermarkt, хавбек пробудет в Интере до июля 2022 года. Кроме того, в контракте чилийца есть опция о продлении соглашения еще на один сезон. Текущая стоимость футболиста оценивается в €11 млн.
Весь прошлый сезон Видаль провел в Барселоне, провалив вместе с каталонским клубом концовку сезона. В кампании 2019/20 33-летний Видаль сыграл в 43 матчах, отметившись 8 голами и тремя результативными передачами.
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