Интер подписал звездного игрока Барселоны

Чилийский центральный полузащитник Артуро Видаль присоединился к Нерадзурри. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба в twitter.

Finally a Nerazzurri player! Welcome to Inter, @kingarturo23 #WelcomeVidal pic.twitter.com/jgdfKEttzd

| IT'S OFFICIAL@kingarturo23 has joined Inter!

https://t.co/r1gXNKJpxm#WelcomeVidal pic.twitter.com/GDIdr7ojtO

— Inter (@Inter_en) September 22, 2020