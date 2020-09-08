Интер оформил громкий трансфер из Ромы

34-летний фулбек сборной Сербии продолжит свою карьеру в Милане.
Официальные подробности сделки пока не известны, однако, предположительно, серб будет выступать в стане Нерадзурри на протяжении одного сезона с возможным продлением контракта еще на один год. По информации итальянских СМИ, сумма сделки составила €1,5 млн.
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Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter!
https://t.co/fss4C9gU2n#WelcomeKolarov #NotForEveryone pic.twitter.com/3HjmxqAATJ
— Inter (@Inter) September 8, 2020
Коларов стал вторым новичком команды Антонио Конте на позиции фулбека. В июле миланский клуб объявил о подписании правого защитника Ашрафа Хакими из Реала.
В сезоне 2019/20 Коларов принял участия в 42 матчах, в которых отметился 7 голами и 5 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что ведущий полузащитник покинул Интер.