Интер оформил громкий трансфер из Ромы

Сербский левый защитник Ромы Александар Коларов перебрался в Интер. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

34-летний фулбек сборной Сербии продолжит свою карьеру в Милане.

Официальные подробности сделки пока не известны, однако, предположительно, серб будет выступать в стане Нерадзурри на протяжении одного сезона с возможным продлением контракта еще на один год. По информации итальянских СМИ, сумма сделки составила €1,5 млн.

Коларов стал вторым новичком команды Антонио Конте на позиции фулбека. В июле миланский клуб объявил о подписании правого защитника Ашрафа Хакими из Реала.

В сезоне 2019/20 Коларов принял участия в 42 матчах, в которых отметился 7 голами и 5 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ведущий полузащитник покинул Интер.