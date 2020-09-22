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Динамо не может продать форварда из-за огромной зарплаты

Динамо не может продать форварда из-за огромной зарплаты
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Киевское Динамо рассчитывает в текущее межсезонье продать испанского форварда Франа Соля.

Уже появилось несколько вариантов для испанца, однако камнем преткновения может стать зарплата игрока. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык во время эфира на youtube-канале Football Hub.

По информации Цыганыка, нападающий получает в Киеве $100 тысяч в месяц и не желает уходить в другой клуб, если ему предложат меньше. Те команды, который заинтересовались в услугах воспитанника Реала, не могут потянуть такую зарплату и из-за этого задача трансфера форварда заметно усложняется.

В нынешнем сезоне Соль появлялся на поле в футболке Динамо лишь в двух матчах, выходя на замену. Игрок, хоть и забил гол Шахтеру в Суперкубке Украины-2020, явно не входит в планы наставника киевлян Мирчи Луческу.

Контракт Франа с Динамо действует до 31 декабря 2023 года. По информации transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €2 млн. В сезоне 2019/20 бомбардир сумел отличиться лишь раз за динамовцев в 16 играх. кроме того, на его счету две голевые передачи. 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Фран Соль.

Автор:

Телеграф
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