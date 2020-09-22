Динамо не может продать форварда из-за огромной зарплаты

Уже появилось несколько вариантов для испанца, однако камнем преткновения может стать зарплата игрока. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык во время эфира на youtube-канале Football Hub.
По информации Цыганыка, нападающий получает в Киеве $100 тысяч в месяц и не желает уходить в другой клуб, если ему предложат меньше. Те команды, который заинтересовались в услугах воспитанника Реала, не могут потянуть такую зарплату и из-за этого задача трансфера форварда заметно усложняется.
В нынешнем сезоне Соль появлялся на поле в футболке Динамо лишь в двух матчах, выходя на замену. Игрок, хоть и забил гол Шахтеру в Суперкубке Украины-2020, явно не входит в планы наставника киевлян Мирчи Луческу.
Контракт Франа с Динамо действует до 31 декабря 2023 года. По информации transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €2 млн. В сезоне 2019/20 бомбардир сумел отличиться лишь раз за динамовцев в 16 играх. кроме того, на его счету две голевые передачи.