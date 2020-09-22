Гент - Динамо: букмекеры вновь не на стороне киевлян

Букмекеры поделились прогнозом на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов Гент - Динамо.

Уже завтра, 23 сентября, киевское Динамо стартует в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Противостоять подопечным Мирчи Луческу будет бельгийский Гент, за который выступают три украинца: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Поединок пройдет в Генте на одноименном стадионе и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Накануне букмекеры поделились прогнозом на исход данного противостояния. Специалисты отдают небольшое преимущество именно бельгийской команде и это, несмотря на недавнюю смену главного тренера и череду поражений на внутренней арене. Контора Фаворит предлагает сделать ставку на победу Гента с коэффициентом 2,47, а успех киевлян оценивается в 3,05, ничейный исход маловероятен - 3,35. В Пари-Матч дают несколько больше шансов для вице-чемпионов Украины: 2,46 против 2,95, ничья - 3,25. Букмекеры William Hill также отдают предпочтение хозяевам: 2,37 против 2,87, шанс ничьей оценивается коэффициентом 3,1.

Ранее команды пересекались в отборе Лиги чемпионов 2010/2011. Тогда в обеих встречах триумфовала украинская команда (3:0 в Киеве и 1:3 в гостях).

Телеграф напоминает, что Динамо, несмотря на неутешительные прогнозы, в предыдущем раунде разобралось с голландским АЗ, а Гент переиграл Рапид (2:1).

Матчи раунда плей-офф будут проходить уже по привычному формату из одного домашнего и одного гостевого поединка. Ответная игра Динамо - Гент состоится во вторник, 29 сентября. победитель противостояния отправится в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравший окажется в Лиге Европы.