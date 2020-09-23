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Экс-игрока Шахтера близок к переходу в клуб АПЛ

Экс-игрока Шахтера близок к переходу в клуб АПЛ
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Дуглас Коста, выступавший в Шахтере с 2010 по 2015 год, может перейти в Вулверхэмптон.

Экс-полузащитник Шахтера, ныне выступающий за Ювентус, Дуглас Коста можете перейти в английский Вулверхэмптон. Об этом сообщает tuttosport.

По информации источника, представляющий футболиста Жорже Мендеш сейчас находится на Туманном Альбионе, где согласовывает переход  30-летнего бразильца в Вулверхэмптон. Отмечается, что Ювентус не против продать игрока. Волки данной покупкой хотят закрыть проблемную позицию правого вингера, ведь команду недавно покинул Диогу Жота, перешедший в Ливерпуль.

По данным transfermarkt, текущая стоимость Дугласа Косты становит €20 млн, а его контракт с Юве действует до июля 2022 года.

Отметим, в кампании 2019/20 Коста отыграл в 29 матчах, забив 3 гола и отдав 7 голевых передач. 

Ранее Телеграф сообщал, что Луис Саурес передумал переходить в Ювентус.

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ФК Шахтер, Дуглас Коста, ФК Ювентус, Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон.

Автор:

Телеграф
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