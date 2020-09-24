Риека - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Матч Риека - Колос будет показан в прямом эфире в Украине.

Сегодня, 24 сентября, Колос из Ковалевки проведет свой второй еврокубковый матч в истории. В Риеке (Хорватия) на стадионе "Руевица" местная команда в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы примет украинский клуб. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В Украине игру Риека - Колос в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, в Сети матч будет транслироваться на сервисе oll.tv. "Телеграф Спорт" в режиме онлайн покажет лучшие моменты игры.

Отметим, параллельно этой встречи состоится матч за Суперкубок УЕФА. За ходом трансляции этой игры можно будет посмотреть в режиме-LIVE у нас на сайте. Также сегодня свою еврокубковую кампанию начинает Десна.

Телеграф напоминает, что Колос ранее, несмотря на предматчевые расклады, сумел на выезде пройти греческий Арис во втором квалификационном раунде ЛЕ. В случае прохода Риеки, Колос попадет в раунд плей-офф ЛЕ, где сыграет с победителем датско-польского противостояния Копенгаген/Пяст.