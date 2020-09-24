Луческу побил достижение Лобановского в еврокубках

Мирча Луческу продолжает творить историю украинского футболиста.

В среду, 23 сентября, Динамо в гостях обыграло Гент в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Эта игра стала 136-й для Луческу в еврокубках на посту главного тренера украинской команды и второй - в Динамо.

Таким образом, Мистер обошел по этому показателю легендарного украинского тренера Валерия Лобановского (135 еврокубковых матчей в Динамо). Третьим в данном топе расположился Мирон Маркевич (79 матчей). Отметим, на самом высоком уровне - в Лиге чемпионов у румынского специалиста 90 матчей в активе а у Лобановского - 94.

Стоить отметить, что с приходом Луческу в Динамо ультрас не могли простить румыну некоторые его высказывания в адрес Лобановского (Мистер считал, что Лобановский не заслуженно занял высокое шестое место в рейтинге мировых тренеров от France Football, при этом Луческу был в списке лишь 41-м, - прим. ред.), однако Мирча вскоре извинился за свои слова, а по прибытию в Киев возложил цветы к памятнику великого украинского тренера.

Телеграф предлагает вашему вниманию видеообзор матча Гент - Динамо.