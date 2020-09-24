Семь лет отдал Динамо: известный футболист завершил карьеру

Бразильский футболист Данило Силва, игравший семь лет в Динамо, принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Бразильский защитник Данило Силва принял решение завершить карьеру футболиста. Об этом сообщила последняя команда футболиста Лос-Анджелес на своем официальном сайте.

"Если посмотреть на мою 16-летнюю карьеру, я очень горд и счастлив. Я очень благодарен моим тренерам, одноклубникам, сотрудникам клубов и болельщикам за их поддержку в моем становлении как футболиста. И наконец я хочу поблагодарить мою жену и детей за то, что бы все это время со мной и вели меня к моей мечте", - заявил Силва.

На последнем месте работы 33-летний центрбек отыграл 21 матч за три года. Единственный гол за Лос-Анджелес он забил в спарринге против Реала Солт-Лейк. В Динамо Силва выступал с 2010 по 2017 годы, сыграв в общей сложности 222 матча, отметившись тремя голами. Кроме того, Данило выиграл 6 трофеев в Украине.

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо приблизилось к выходу в Лигу чемпионов УЕФА 2020/21.