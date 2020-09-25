Быстрее ветра: легендарному Беланову - 60 лет

УЕФА поздравил легендарного нападающего киевского Динамо Игоря Беланова с 60-летием.

Сегодня, 25 сентября, исполняется 60 лет лучшему футболисту Европы 1986 года - легендарному украинскому футболисту Игорю Беланову (родом из Одессы).

Именно в 1986 году Беланов в составе киевского Динамо выиграл Кубок обладателей Кубков и стал обладателем Золотого мяча. В Украине есть целых три представителя с Золотым мячем: Блохин, Беланов, Шевченко.

В связи с юбилеем УЕФА поздравил легендарного футболиста, который отличался высокой скоростью и мощным ударом.

Сегодня -летний юбилей отмечает легенда @DynamoKyiv, лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов! Присоединяемся к поздравлениям! pic.twitter.com/6phjvKls30 — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 25, 2020

Лучшие моменты игры Беланова

Входит в топ-100 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии The Guardian. Обладатель Кубка кубков УЕФА, двукратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка СССР, вице-чемпион Европы 1988 года. Единственный советский футболист, забивший три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира.