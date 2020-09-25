Скачать
Пятница, 25.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Десна не прошла немецкий барьер и покинула еврокубки (Видео)
Десна не прошла немецкий барьер и покинула еврокубки (Видео)
Колос следом за Десной покинул еврокубки (Видео)
Колос следом за Десной покинул еврокубки (Видео)
Барселона трогательно попрощалась с Суаресом, показав все трофеи уругвайца в клубе (Фото, Видео)
Барселона трогательно попрощалась с Суаресом, показав все трофеи уругвайца в клубе (Фото, Видео)
Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)
Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)

Быстрее ветра: легендарному Беланову - 60 лет

Быстрее ветра: легендарному Беланову - 60 лет
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
УЕФА поздравил легендарного нападающего киевского Динамо Игоря Беланова с 60-летием.

Сегодня, 25 сентября, исполняется 60 лет лучшему футболисту Европы 1986 года - легендарному украинскому футболисту Игорю Беланову (родом из Одессы).

Именно в 1986 году Беланов в составе киевского Динамо выиграл Кубок обладателей Кубков и стал обладателем Золотого мяча. В Украине есть целых три представителя с Золотым мячем: Блохин, Беланов, Шевченко.

В связи с юбилеем УЕФА поздравил легендарного футболиста, который отличался высокой скоростью и мощным ударом.

Лучшие моменты игры Беланова

Входит в топ-100 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии The Guardian. Обладатель Кубка кубков УЕФА, двукратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка СССР, вице-чемпион Европы 1988 года. Единственный советский футболист, забивший три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Футбол, Игорь Беланов, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вольфсбург 2:0 Десна: видео голов
02 Бавария - Севилья: события матча и видео голов
03 Риека 2:0 Колос: видео голов
04 Семь лет отдал Динамо: известный футболист завершил карьеру
05 Кардаш обвинил динамовцев в давлении на судью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь