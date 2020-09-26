Лунина официально перевели в первую команду Реала (Фото)

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин официально внесен в заявку мадридского Реала на матчи чемпионата Испании 2020/21. Об этом сообщает сайт Королевского клуба на своем сайте.
Украинский голкипер будет выступать в основной команде мадридцев под номером "13".
Телеграф напоминает, что ранее Лунин числился в Реале, как игрок Кастильи - резервного клуба чемпионов Испании 2019/20. Теперь же фотография Андрея красуется рядом с фото основного вратаря команды бельгийца Тибо Куртуа и испанского защитника Дани Карвахаля:
Уже сегодня, 26 сентября, украинец сможет поучаствовать в матче Примеры против Бетиса (начало в 22:00 по киевскому времени).
Ранее Телеграф показывал кадры с тренировочного процесса Андрея в Реале.