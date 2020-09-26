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Лунина официально перевели в первую команду Реала (Фото)

Лунина официально перевели в первую команду Реала (Фото)
13:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Андрей Лунин наконец-то оказался в первой команде Реала.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин официально внесен в заявку мадридского Реала на матчи чемпионата Испании 2020/21. Об этом сообщает сайт Королевского клуба на своем сайте.

Украинский голкипер будет выступать в основной команде мадридцев под номером "13". 

Телеграф напоминает, что ранее Лунин числился в Реале, как игрок Кастильи - резервного клуба чемпионов Испании 2019/20. Теперь же фотография Андрея красуется рядом с фото основного вратаря команды бельгийца Тибо Куртуа и испанского защитника Дани Карвахаля:

Андрей Лунин в заявке Реала

Уже сегодня, 26 сентября, украинец сможет поучаствовать в матче Примеры против Бетиса (начало в 22:00 по киевскому времени).

Ранее Телеграф показывал кадры с тренировочного процесса Андрея в Реале.  

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Кастилья, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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