Лунина официально перевели в первую команду Реала (Фото)

Андрей Лунин наконец-то оказался в первой команде Реала.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин официально внесен в заявку мадридского Реала на матчи чемпионата Испании 2020/21. Об этом сообщает сайт Королевского клуба на своем сайте.

Украинский голкипер будет выступать в основной команде мадридцев под номером "13".

Телеграф напоминает, что ранее Лунин числился в Реале, как игрок Кастильи - резервного клуба чемпионов Испании 2019/20. Теперь же фотография Андрея красуется рядом с фото основного вратаря команды бельгийца Тибо Куртуа и испанского защитника Дани Карвахаля:

Уже сегодня, 26 сентября, украинец сможет поучаствовать в матче Примеры против Бетиса (начало в 22:00 по киевскому времени).

Ранее Телеграф показывал кадры с тренировочного процесса Андрея в Реале.