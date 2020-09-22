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Лунин показал свои суперсейвы в Реале (Видео)

Лунин показал свои суперсейвы в Реале (Видео)
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Голкипер Андрей Лунин, несмотря на статус сменщика Тибо Куртуа, пытается держать высокий уровень в Реале.

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин показал, как проходят его тренировочные будни в стане Королевского клуба. Голкипер проводит изнурительные тренировки и нацелен остаться в суперкоманде надолго.

"Возвращаемся к тренировкам", - написал Лунин на своей официальной страничке в instagram, прикрепив видео с несколькими своими сейвами с тренировки.

Ранее Телеграф сообщал, что Лунин впервые попал в заявку команды Зинедина Зидана на матчи чемпионата Испании. Боссы Реала приняли решение сделать Андрея сменщиком бельгийца Тибо Куртуа.

Во втором туре Ла Лиги 2020/21 Реал сенсационно не сумел обыграть Реал Сосьедад (0:0), а Лунин провел игру на скамейке запасных. Свой следующий матч чемпионы Испании проведут 26 сентября в гостях против сенсационного лидера первенства - Бетиса. Отметим, первый тур мадридская команда пропускала.

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Сборная Украины, ФК Реал, Футбол.

Автор:

Телеграф
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