Ошибка Куртуа и феноменальная развязка: обзор матча Бетис - Реал (Видео)

Чемпионы Испании в субботу, 26 сентября, в гостях у Бетиса сыграли свой матч 3-го тура чемпионата Испании 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Бенито Вильямарин", завершилась победой Реала Мадрид со счетом 2:3. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Для гостей игра началась хорошо. Уже на 14-й минуте Федерико Вальверде удачно замкнул прострел Карима Бензема с правого фланга. Хозяева владели значимым преимуществом и закономерно не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала на 35-й минуте Аисса Манди головой переправил мяч в ворота Куртуа после заброса с центра, а еще спустя две минуты Вильям Карвалью мощным удар прошил бельгийского вратаря, который вчера провел не лучший матч, в ближний угол.

Реал во втором тайме все-таки сумел выжать максимум и победить. На 48-й минуте Эмерсон Лейте ди Соуза Жуниор после прострела с правого фланга переправил мяч в свои ворота. В середине второй 45-минутки Жуниор стал настоящим антигероем встречи, получив прямую красную карточку за фол последней надежды на Йокиче. Сливочные воспользовались своим шансом и позднее заработали 11-метровый за игру рукой, который реализовал главный "пенальтист" команды Серхио Рамос.

Видеообзор матча Бетис - Реал 2:3

Таким образом, Реал (5-е место, 4 очка) добыл первую победу в сезоне. Бетис после трех сыгранных матчей - второй с шестью баллами в активе.

В следующем туре Мадрид примет Вальядолид (30.09.2020), а Бетис отправится в гости к Хетафе (29.09.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что украинский вратарь Андрей Лунин официально перешел в первую команду Реала, составив конкуренцию для Куртуа.