Манчестер Юнайтед забил победный гол после финального свистка и его засчитали (Видео)

Брайтон и Манчестер Юнайтед выдали невероятный матч, феноменальная развязка которого наступила уже после финального свистка.

В субботу, 26 сентября, Брайтон в рамках 3-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе "Фалмер", завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Вашему вниманию видео голов и обзор этой игры.

В самой концовке первого тайма команды обменялись голами: за хозяев отличился Нил Моле (40'), хладнокровно "паненкой" реализовав пенальти, а за гостей автоголом "отметился" Льюис Данк (43').

Во втором тайме на 55-й минуте Маркус Рашфорд соорудил футбольный шедевр, вдоволь поиздевавшись над обороной соперника. Уже в компенсированное время Чайки отыгрались усилиями Марча Солли (90+4'), который замкнул головой навес с правого фланга. То, что произошло дальше описать можно лишь одним словом - безумием. Магуайр пробил головой после подачи с углового и защитник, казалось, заблокировал удар. Тут же главный арбитр встречи дает финальный свисток, но нарывается на бурю негодования игроков МЮ. Дело в том, что защитник хозяев рукой отбил мяч после удара Магуайра. Рефери пришлось смотреть VAR, а затем возобновлять игру, чтобы назначить 11-метровый. В итоге на 100-й минуте поединка Бруну Фернандеш реализовал победный пенальти.

Видеообзор матча Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:3

Таким образом, Красные Дьяволы (13-е место, 3 очка) добыли первую победу в сезоне. Брайтон - 11-й с тремя баллами.

В следующем туре МЮ примет Тоттенхэм (04.10.2020), а Брайтон отправится в гости к лидеру первенства - Эвертону (03.10.2020).

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