Малиновский стартовал в Серии А с победы: видеообзор матча Торино - Аталанта

Аталанта Руслана Малиновского стартовала в Серии А 2020/2021 c гостевой победы над Торино.

В субботу, 26 сентября, на "Олимпийском" стадионе бергамески обыграли туринский клуб со счетом 2:4. Вашему вниманию видео голов и обзор этой встречи.

В первом тайме команды забили 5 голов на двоих. В составе хозяев дублем отличился Андрея Белотти (11', 43'), а у гостей блистали Алехандро Гомес (13'), забивший крутой гол из-за пределов штрафной, Луис Мурьель (21'), положивший скример с острого угла и Ханс Хатебур (42'), замкнувший в касание навес партнера.

Во втором тайме Богиня забила еще один гол, который и стал последним в этой встрече - на 54-й минуте отличился Мартен де Рон, бильярдным ударом переправивший мяч в нижний угол ворот Сиригу. Полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену на 64-й минуте, поменяв Мурьеля, но голевым действиями отличиться украинец не успел.

Видеообзор матча Торино - Аталанта (2:4)

Таким образом, Аталанта (4-е место) берет первые три очка, а Торино (19-е место, 0 очков) проиграло уже в двух матчах подряд.

В следующем туре команда украинца отправится в гости к Лацио (30.09.2020), а Торино также в гостях сыграет с Дженоа (03.10.2020).

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