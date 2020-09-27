Нереальный выстрел Маунта и шикарный камбэк: видеообзор матча Вест Бромвич - Челси

Лондонский Челси спасся от поражения, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3.

В субботу, 26 сентября, на стадионе "Хоторнс" состоялся матч третьего тура чемпионата Англии 2020/21 Вест Бромвич - Челси. Итогом встречи стала голевая ничья со счетом 3:3, при чем после первого тайма хозяева выигрывали со счетом 3:0.

Команды отыграли два разных тайма. В первом доминировали хозяева, которое усилиями Калума Робинсона, оформившего дубль на 4-й и 25-й минуте, и Кайла Бартли (27') довели дело до разгрома.

А вот во второй половине встречи инициативой владели гости. На 55-й минуте воспитанник Челси Мейсон Маунт шикарным дальним ударом по нереальной траектории положил начало грандиозному камбэку. Еще один воспитанник Челси Каллум Хадсон-Одои на 70-й минуте забил второй гол своей команды. Финальную точку в игре поставил Тэмми Абрахам, который также начинал свой путь в "молодежке" Пенсионеров, уже в компенсированное время.

Видеообзор матча Вест Бромвич - Челси (3:3)

Таким образом, Челси с четырьмя очками в активе занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Вест Бромвич (16-е место) набрал первое очко и барахтается на дне лиги.

В следующем туре Челси примет Кристал Пэлас (03.10.2020), а Вест Бромвич отправится в гости к Саутгемптону (04.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Манчестер Юнайтед вырвал победу в матче на 100-й минуте.