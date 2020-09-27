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Филигранная передача Рибери - в обзоре голевой "перестрелки" Интер - Фиорентина (Видео)

Филигранная передача Рибери - в обзоре голевой "перестрелки" Интер - Фиорентина (Видео)
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Интер в своем дебютном матче сезона добыл волевую победу над Фиорентиной.

Встреча, прошедшая на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 4:3 в пользу миланской команды.

В первом тайме команды обменялись голами. На третьей минуте форвард Фиалок Кристиан Куаме после передачи партнера без проблем попал по пустым воротам. Нерадзурри сумели сравнять счет уже в компенсированное к первому тайму время усилиями Лаутаро Мартинеса. Аргентинец блестящим ударом с линии штрафной попал прямо в угол ворот Дронговского.

Во втором тайме команды поочередно выходили вперед. За Интер забивали Федерико Чеккерини (52', автогол), и Ромелу Лукаку (87'), а за Фиорентину - Гаэтано Кастровилли (57') и Федерико Кьеза (63'), при чем Кастровилли оформил взятие ворот после феноменальной передачи 37-летнего француза Франка Рибери. Решающий гол во встрече забил Данило Д’Амброзио, который за минуту до конца основного времени головой переправил мяч в ворота после навеса с левого фланга.

Видеообзор матча Интер - Фиорентина (4:3)

Таким образом, Интер (9-е место) стартовал в чемпионате Италии с победы, у флорентийцев также три очка, но 11 позиция. 

В следующем туре миланцы отправятся в гости к Беневенто (30.09.2020), а Фиорентина дома примет Сампдорию (02.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал о победном старте Руслана Малиновского в Серии А.

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ФК Интер (Милан), Серия А, ФК Фиорентина, Футбол.

Автор:

Телеграф
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