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Курьезный ляп вратаря и два дубля: обзор матча Львов - Заря (Видео)

Курьезный ляп вратаря и два дубля: обзор матча Львов - Заря (Видео)
16:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Львов остается единственной командой в чемпионате Украины, которая не набирала очков.

Львов в рамках мачта 4-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимал Зарю. Встреча, проходившая на стадионе "Украина", завершилась со счетом 0:5 в пользу гостей, при чем все голы в игре были забиты в первом тайме. Вашему вниманию видео голов и обзор этой встречи.

Уже на третей минуте поединка Владлен Юрченко дальним ударом проверил бдительность вратаря львовян Сергея Литовченко. В итоге голкипер не справился с выпущенным "снарядом" и пропустил нелепый мяч. Через две минуты полузащитник Артем Громов оформил взятие ворот, сыграв удачно на добивании а на 27-й минуте хавбек сделал дубль, удачно сыграв на втором этаже после подачи с углового. Заря не сбавляла оборотов ни на минуту, что вылилось еще в два забитых мяча Александром Гладким на 33-й и 37 минутах. Эти мячи стали дебютными для форварда в клубе.

Видеообзор матча Львов - Заря (0:5)

Этот результат позволил Заре (4 очка) подняться на девятое место в турнирной таблице УПЛ, Львов - последний и пока очков не набирал.

В следующем туре луганская команда отправится в гости к Динамо (04.10.20), а Львов проведет Львовское дерби с Рухом (03.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал о жестоком нарушении правил со стороны вратаря в матче УПЛ.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Львов.

Автор:

Телеграф
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