Шахтер при скандальном судействе обыграл Олимпик (видео)

Донецкое дерби в Киеве завершилось победой Шахтера.

В воскресенье, 27 сентября, Шахтер принимал Олимпик в рамках 4-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21. Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев.

В первом тайме да и на протяжении всей игры Горняки владели ощутимым преимуществом и лишь действия кипера Олимпика Артема Кичака и защиты гостей не дали размочить счет в первые 45 минут. Отметим, в концовке тайма хавбек Шахтера Алан Патрик не реализовал пенальти, весьма спорно назначенный арбитром Анатолием Абдулой.

В начале второго тайма Абдула не назначил, пожалуй, 100-процентный 11-метровый удар в ворота Андрея Пятова после игры рукой в своей штрафной от Корниенко. После чего Горняки поняли, что хватит уже заигрываться в обороне и ринулись вперед. В течении двух минут чемпионы Украины забили 2 гола. Сначала на 64-й минуте Виктор Коваленко удачно замкнул прострел слева от Корниенко, а затем Майкон вывел Жуниора Мораеса на свидание с Кичаком и украинский бразилец не сплоховал.

Видеообзор 1-го тайма:

Видео гола Коваленко:

Видео гола Жуниора Мораеса:

Полный обзор матча будет добавлен в этой статье позднее.

Эта победа позволила Шахтеру (8 очков) подняться на третье место в турнирной таблице УПЛ, Олимпик, в свою очередь, занимает 7-е место с 6 очками в активе.

В следующем туре Олимпик примет Александрию (04.10.2020), а Шахтер отправится в гости к Десне (04.10.2020).

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