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Лига чемпионов: где и когда смотреть ответные матчи раунда плей-офф

Лига чемпионов: где и когда смотреть ответные матчи раунда плей-офф
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Все матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов покажут в прямом эфире в Украине.

Во вторник, 29 сентября, и в среду, 30 сентября, определятся последние участники группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности сегодня Динамо (Киев) дома примет Гент. К слову, букмекеры на этот раз на стороне киевлян.

Все ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов в Украине покажет в прямом эфире каналы Футбол 1/2/3.

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 29 сентября

  • Омония (Кипр) - Олимпиакос (Греция) - Футбол -2 (22:00) - первый матч 0:2
  • Ференцварош (Венгрия) - Молде (Швеция) - Футбол 3 (22:00) - первый матч 3:3
  • Динамо (Украина) - Гент (Бельгия) - Футбол 1 (22:00) - первый матч 2:1

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 30 сентября:

  • Зальцбург (Австрия) - Маккаби (Израиль) - Футбол 1 (22:00) - первый матч 2:1
  • Мидтьюлланн (Дания) - Славия (Чехия) - Футбол 2 (22:00) - первый матч 0:0
  • ПАОК (Греция) - Краснодар (Россия) - Футбол 3 (22:00) - первый матч 1:2

Также все игры в Интернете можно посмотреть в прямом эфире на сервисе oll.tv.

Ранее Телеграф рассказывал о пента-трике из голевых передач в исполнении украинского футболиста.

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Лига Чемпионов, Футбол, ФК Динамо (Кмев), ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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