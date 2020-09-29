Лига чемпионов: где и когда смотреть ответные матчи раунда плей-офф

Все матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов покажут в прямом эфире в Украине.

Во вторник, 29 сентября, и в среду, 30 сентября, определятся последние участники группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности сегодня Динамо (Киев) дома примет Гент. К слову, букмекеры на этот раз на стороне киевлян.

Все ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов в Украине покажет в прямом эфире каналы Футбол 1/2/3.

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 29 сентября

Омония (Кипр) - Олимпиакос (Греция) - Футбол -2 (22:00) - первый матч 0:2

Ференцварош (Венгрия) - Молде (Швеция) - Футбол 3 (22:00) - первый матч 3:3

Динамо (Украина) - Гент (Бельгия) - Футбол 1 (22:00) - первый матч 2:1