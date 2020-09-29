Лига чемпионов: где и когда смотреть ответные матчи раунда плей-офф

Во вторник, 29 сентября, и в среду, 30 сентября, определятся последние участники группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности сегодня Динамо (Киев) дома примет Гент. К слову, букмекеры на этот раз на стороне киевлян.
Все ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов в Украине покажет в прямом эфире каналы Футбол 1/2/3.
Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 29 сентября
Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 30 сентября:
Также все игры в Интернете можно посмотреть в прямом эфире на сервисе oll.tv.
Ранее Телеграф рассказывал о пента-трике из голевых передач в исполнении украинского футболиста.