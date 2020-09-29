Перед ответным матчем Динамо - Гент букмекеры кардинально поменяли прогноз

Сегодня, 29 сентября, киевское Динамо сыграет решающий мат отбора в Лигу чемпионов Противостоять киевлянам, как и неделю назад, будет бельгийский Гент. Динамовцы добыли минимальную победу в гостях со счетом 1:2 и для выхода в групповой этап им необходимо не проиграть. Бельгийцев устроит любая победа кроме 1:0, ведь на еврокубковых матчах действует правило выездного гола.
Специалисты после первой игры кардинальной изменили свои котировки на это противостояние (неделю назад Динамо было андердогом противостояния, - прим. ред.) и отдают предпочтение украинской команде. Более того, букмекеры не верят даже в ничейный исход встречи. Выход Динамо в следующий раунд Лиги чемпионов специалисты оценили коэффициентом 1,13, а успех Гента - в 6,2.
Ранее Телеграф сообщал, что вице-чемпионы Украины подали иск в ФИФА.