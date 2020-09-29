Перед ответным матчем Динамо - Гент букмекеры кардинально поменяли прогноз

Букмекеры сделали свой прогноз на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 2020/21 Динамо - Гент.

Сегодня, 29 сентября, киевское Динамо сыграет решающий мат отбора в Лигу чемпионов Противостоять киевлянам, как и неделю назад, будет бельгийский Гент. Динамовцы добыли минимальную победу в гостях со счетом 1:2 и для выхода в групповой этап им необходимо не проиграть. Бельгийцев устроит любая победа кроме 1:0, ведь на еврокубковых матчах действует правило выездного гола.

Специалисты после первой игры кардинальной изменили свои котировки на это противостояние (неделю назад Динамо было андердогом противостояния, - прим. ред.) и отдают предпочтение украинской команде. Более того, букмекеры не верят даже в ничейный исход встречи. Выход Динамо в следующий раунд Лиги чемпионов специалисты оценили коэффициентом 1,13, а успех Гента - в 6,2.

Пари-Матч: (победа Динамо 1,87 - ничья в основное время 4,00 - победа Гента 3,70)

Фаворит: ( 1,91 - 4,00 - 3,85)

William Hill: (1,85 - 3,7 - 3,6)

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