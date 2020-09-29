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Зинченко продадут ради звезды Аякса - стали известны планы Манчестер Сити по украинцу

Зинченко продадут ради звезды Аякса - стали известны планы Манчестер Сити по украинцу
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Над украинцем Александром Зинченко нависла серьезна угроза вылета из команды.

Клуб украинского футболиста Александра Зинченко Манчестер Сити, похоже, всерьез решил продать игрока уже в это трансферное окно. Об этом утверждает The Telegraph.

Дело в том, что Сити уже давно хочет укрепить левый фланг обороны, где играет Зинченко и Бенжамен Менди. Боссов Горожан и главного тренера команды Хосепа Гвардиолу не устраивает ни француз, ни украинец на этой позиции и манчестерский коллектив нацелился на приобретение фулбека Аякса Николаса Тальяфико.

Зинченко, контракт которого с МС действует до июля 2024 года, в прошлые годы отказывался от любых вариантов с переходом ради борьбы за место в основе и это ему прекрасно удавалось. По информации источника, МС готов расстаться и с Менди, который недавно "привез" пенальти в свои ворота в матче с Лестер Сити, однако на Зинченко сейчас больший спрос и клуб может гарантированно продать украинца. На данный момент игрок сборной Украины только только восстановился от мышечной травмы.

Ранее Телеграф сообщал, что за украинцем следит даже каталонская Барселона.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Аякс, Футбол, Александр Зинченко, Николас Тальяфико.

Автор:

Телеграф
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