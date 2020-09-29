Луческу вывел Динамо в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Гентом

Динамо пробилось в групповой этап Лиги чемпионов впервые с сезона 2016/17.

Во вторник, 29 сентября, в Киеве состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 Динамо - Гент. Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:0.

Команды провели весьма ровный первый тайм, однако острее действовали киевляне. Это острота помогла им забить уже на девятой минуте. Виталий Буяльский обыгрался с Владиславом Супрягой, форвард пробрался в чужую штрафную и исполнил прострел на все того Буяльского. В итоге хавбек решил пробивать пяткой и эта затея увенчалась успехом. В середине тайма "проклятье" украинцев Гента продолжилось. Напомним, в первом матче "сломался" Яремчук, "удалился" Безус, а Пластун стал непосредственным виновником одного из пропущенных мячей. В Киеве украинский центрбек Гента "заработал" для динамовцев 11-метровый удар, который на 36-й минуте реализовал Карлос Де Пена. В конце первой 45-минутки Супряга заработал еще один пенальти, однако рефери Шимон Марчиняк отменил взятие ворот после просмотра VAR.

Второй тайм начался с очередного пенальти. Нуриу Фортуна завалил в своей штрафной Владислава Супрягу. 11-метровый на 49-й минуте забил Жерсон Родригес. Затем начался настоящий штурм ворот Бущана, который лишь чудом и благодаря вратарскому чутью кипера киевлян не увенчался успехом.

Динамо 3:0 Гент

Голы: Буяльский 9', Де Пена 36' (с пенальти), Жерсон Родригес 49' (с пенальти)

(первый матч 2:1)

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Жерсона Родригеса:

Полный видеообзор матча появится здесь позднее.

Таким образом, Динамо возвращается в групповой этап Лиги чемпионов после нескольких лет отсутствия в главном турнире. Жеребьевка этой стадии еврокубка пройдет 1 октября.