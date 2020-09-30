Исторический успех: Ребров вывел Ференцварош в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Мольде

Украинский специалист Сергей Ребров продолжает творить историю в Ференцвароше.

Во вторник, 29 сентября, состоялись несколько ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности Ференцварош в Будапеште на "Гроупама Арене" принимал норвежский Мольде. Встреча завершилась "сухой" ничьей 0:0. Вашему вниманию видеообзор этого матча.

Команды выбрали диаметрально противоположную тактику на ответную игру по сравнению с первой встречей в Норвегии, которая завершилась голевой перестрелкой 3:3. В итоге, осторожничая, коллективы не забили ни гола за 90 минут и по правилу выездного гола в групповой этап Лиги чемпионов пробился именно Ференцварош, который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров.

Отметим, в поединке в Будапеште отыграли и 2 украинца: полузащитники Игорь Харатин и Александр Зубков.

Видеообзор матча Ференцварош - Мольде (0:0)

После матча на официальной страничке венгерского клуба в Instagram болельщики вовсю восхваляли Сергея Реброва:

Соперников по группе Лиги чемпионов Ференцварош узнает 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа.

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо вернулось в Лигу чемпионов спустя 4 года.