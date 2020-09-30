Луческу остался недоволен после матча Динамо - Гент

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал исход матча с Гентом.

Киевское Динамо впервые за последние годы пробилось в групповой раунд Лиги чемпионов. Мирча Луческу выполнил свою задачу и прокомментировал исход противостояния с бельгийским Гентом (2:1, 3:0).

Румынский наставник остался недоволен последними 30 минутами матча, когда счет на табло уже был более, чем комфортным - 3:0. Даже замены от Мистера не помогли исправить ситуацию.

"Я просил футболистов четыре вещи: длинные передачи, потери мяча соперника в центре поля и быстрые контратаки, перекрыть правого защитника и его подачи в штрафную, а также не допускать стандартных положений у наших ворот. До третьего забитого мяча у наших ворот был, кажется, только один угловой, но впоследствии расслабились и позволили сопернику сделать многое, что мне не понравилось. Каждый игрок хотел показать себя, что в итоге приводило к опасности у наших ворот", - подытожил Луческу.

Но, тем не менее, Луческу поздравил всех с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов.

Теперь от Украины будет два клуба в Лиге чемпионов. Напомним, Украина обошла Шотландию и Турцию в таблице коэффициентов УЕФА