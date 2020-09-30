Украина обошла Шотландию и Турцию в таблице коэффициентов УЕФА

Победа киевского Динамо над Гентом преподнесла Украину в таблице коэффициентов УЕФА.

На кону ответного матча плей-офф Лиги чемпионов в Киеве стояло не только еврокубковое будущее команды Луческу. Победа Динамо 3:0 над Гентом вывела Украину на 11 строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Этому сопутствовали бонусные баллы за выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

Украина обошла Шотландию и Турцию.

Напомним, от Украины в еврокубках остались Динамо, Шахтер и Заря. В Лиге чемпионов впервые за последние годы от Украины будет 2 клуба.

Таблица коэффициентов УЕФА

На неделе нас может догнать (но не опередить) Турция – если «Галатасарай» победит «Рейнджерс» в матче Лиги Европы. А вот Шотландия зайдет в групповой этап у нас за спиной – даже если «Селтик» и «Рейнджерс» на неделе получат две победы.