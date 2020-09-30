Большая сумма: сколько Динамо заработало за выход в Лигу чемпионов

Киевское Динамо впервые за четыре года сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.

Домашняя победа Динамо над Гентом оформила выход в групповой раунд Лиги чемпионов. За это киевское Динамо получит от УЕФА €15,25 млн. Плюс €16,62 млн за высокий рейтинг команды в УЕФА (18 из 32). Таким образом, команда гарантировано получит около €32 млн.

Еще одна украинская команда в Лиге чемпионов донецкий Шахтер получит €15,25 млн за участие в групповом раунде и €21,052 млн за свой рейтинг (14 из 32). Чем выше рейтинг, тем больше бонусов.

Но это еще не все. Каждая команда может заработать по ходу кампании. За каждую победу УЕФА платит €2,7 млн, а за ничью – €0.9 млн. Отдельно финансируется выход из группы и весенняя стадия плей-офф.

Динамо - Гент

Напомним, благодаря победе Динамо Украина обошла Шотландию и Турцию в таблице коэффициентов УЕФА.