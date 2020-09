Моуринью побежал за футболистом в туалет во время матча (Видео)

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги встречались две лондонские команды Тоттенхэм и Челси. Для Жозе Моуринью это было принципиальное противостояние, ведь он играл против своей бывшей команды. Собственно, игра получилась напряженной и дошла до серии пенальти.

Но в матче произошел забавный случай. На 77-й минуте игрок Тоттенхэма Эрик Дайер без разрешения покинул футбольное поле. Никто ничего не понял, в том числе и тренер Жохе Моуринью, который побежал за своим игроком.

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match

So he ran after him! #TOTCHE

@DAZN_CA pic.twitter.com/WBaEn2hK11

— Goal (@goal) September 29, 2020