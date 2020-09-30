Скачать
Среда, 30.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Луческу вывел Динамо в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Гентом
Луческу вывел Динамо в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Гентом
VAR "спас" чудо-гол боковыми ножницами в Испании (видео)
VAR "спас" чудо-гол боковыми ножницами в Испании (видео)
Украина обошла Шотландию и Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
Украина обошла Шотландию и Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
Исторический успех: Ребров вывел Ференцварош в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Мольде
Исторический успех: Ребров вывел Ференцварош в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Мольде

Моуринью побежал за футболистом в туалет во время матча (Видео)

Моуринью побежал за футболистом в туалет во время матча (Видео)
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Забавный случай произошел в матче между Тоттенхэмом и Челси.

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги встречались две лондонские команды Тоттенхэм и Челси. Для Жозе Моуринью это было принципиальное противостояние, ведь он играл против своей бывшей команды. Собственно, игра получилась напряженной и дошла до серии пенальти.

Но в матче произошел забавный случай. На 77-й минуте игрок Тоттенхэма Эрик Дайер без разрешения покинул футбольное поле. Никто ничего не понял, в том числе и тренер Жохе Моуринью, который побежал за своим игроком.

Как оказалось, Дайер покинул поле, чтобы сходить в туалет. Фото с места событий футболист выложил после матча в Инстаграмм.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The real M.O.M

Публикация от Eric Dier (@ericdier15)

Наставник шпор Жозе Моуринью после матча заступился за футболиста и "наехал" на футбольный чиновников Англии, которые вынуждают футболистов играть два матча за 48 часов. Тренер заявил, что организм Дайера был полностью обезвоженным и другого выхода у него не было,

Обзор матча

Тоттенхэм - Челси 1:1 (по пенальти 5:4)

Голы: Ламела, 83 - Вернер, 19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, ФК Челси.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 3:0 Гент: события матча (Видео)
02 Зинченко продадут ради звезды Аякса - стали известны планы Манчестер Сити по украинцу
03 Макгрегор кардинально сменил имидж (Фото)
04 Супергол Буяльского в ворота Гента: видео шедевра
05 Луческу вывел Динамо в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Гентом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь