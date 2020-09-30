Моуринью побежал за футболистом в туалет во время матча (Видео)

Забавный случай произошел в матче между Тоттенхэмом и Челси.

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги встречались две лондонские команды Тоттенхэм и Челси. Для Жозе Моуринью это было принципиальное противостояние, ведь он играл против своей бывшей команды. Собственно, игра получилась напряженной и дошла до серии пенальти.

Но в матче произошел забавный случай. На 77-й минуте игрок Тоттенхэма Эрик Дайер без разрешения покинул футбольное поле. Никто ничего не понял, в том числе и тренер Жохе Моуринью, который побежал за своим игроком.

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match So he ran after him! #TOTCHE @DAZN_CA pic.twitter.com/WBaEn2hK11 — Goal (@goal) September 29, 2020

Как оказалось, Дайер покинул поле, чтобы сходить в туалет. Фото с места событий футболист выложил после матча в Инстаграмм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The real M.O.M Публикация от Eric Dier (@ericdier15) 29 Сен 2020 в 2:27 PDT

Наставник шпор Жозе Моуринью после матча заступился за футболиста и "наехал" на футбольный чиновников Англии, которые вынуждают футболистов играть два матча за 48 часов. Тренер заявил, что организм Дайера был полностью обезвоженным и другого выхода у него не было,

Обзор матча

Тоттенхэм - Челси 1:1 (по пенальти 5:4)

Голы: Ламела, 83 - Вернер, 19.