Моуринью побежал за футболистом в туалет во время матча (Видео)

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги встречались две лондонские команды Тоттенхэм и Челси. Для Жозе Моуринью это было принципиальное противостояние, ведь он играл против своей бывшей команды. Собственно, игра получилась напряженной и дошла до серии пенальти.
Но в матче произошел забавный случай. На 77-й минуте игрок Тоттенхэма Эрик Дайер без разрешения покинул футбольное поле. Никто ничего не понял, в том числе и тренер Жохе Моуринью, который побежал за своим игроком.
Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match
So he ran after him! #TOTCHE
@DAZN_CA pic.twitter.com/WBaEn2hK11
— Goal (@goal) September 29, 2020
Как оказалось, Дайер покинул поле, чтобы сходить в туалет. Фото с места событий футболист выложил после матча в Инстаграмм.
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Наставник шпор Жозе Моуринью после матча заступился за футболиста и "наехал" на футбольный чиновников Англии, которые вынуждают футболистов играть два матча за 48 часов. Тренер заявил, что организм Дайера был полностью обезвоженным и другого выхода у него не было,
Обзор матча
Тоттенхэм - Челси 1:1 (по пенальти 5:4)
Голы: Ламела, 83 - Вернер, 19.