Интер поставил на место новичка Серии А, забив на 30-й секунде: видеообзор матча с Беневенто

Новичок Серии А Беневенто в рамках перенесенного матча первого тура Серии А 2020/21 принимал миланский Интер.

Встреча завершилась разгромом хозяев со счетом 2:5.

Уже на первой минуте Ромелу Лукаку открыл счет в игре после прострела с правого фланга. На 25-й минуте Роберто Гальярдини пушечным ударом из пределов штрафной удвоил преимущество гостей. Еще через три минуты Лукаку оформил дубль. На 34-й минуте Джанлука Капрари отквитал один мяч после грубой ошибки Хандановича.

Во втором тайме команды обменялись голами. За гостей забил Лаутаро Мартинес (71'), а за хозяев своим вторым голом отличился Джанлука Капрари (76').

Видеообзор матча Беневенто - Интер (2:5)

Таким образом Интер со 100% показателем в двух матчах лидирует вместе с Наполи в турнирной таблице итальянского первенства. В следующем туре Нерадзурри сыграют с Лацио (04.10.2020), а Беневенто - с Болоньей (04.10.2020)

В параллельном матче тура Удинезе проиграл Специи со счетом 0:2. За гостей дублем отличился Андрей Галабинов.

Видеообзор матча Удинезе - Специя (0:2)

Специя добыла свою первую победу в текущем розыгрыше Серии А, а Удинезе потерпел второе поражение кряду. В следующем туре Удинезе сыграет с Ромой (03.10.20), а Специя отправится в гости к Милану (04.10.20).

Ранее Телеграф сообщал, что завтра состоится жеребьевка Лиги чемпионов, где участвует Интер.