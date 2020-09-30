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Конфуз Атлетико и позорный ляп вратаря Вильярреала: видеообзор матчей чемпионата Испании

Конфуз Атлетико и позорный ляп вратаря Вильярреала: видеообзор матчей чемпионата Испании
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Атлетико не сумел на выезде справится со скромной Уэской, а вот Вильярреал поиздевался над Алавесом.

В среду, 30 сентября, состоялось несколько матчей 4-го тура чемпионата Испании 2020/21, в частности Уэска на стадионе "Эль Алькорас" принимала мадридский Атлетико. Итогом поединка стала ничья 0:0. 

Видеообзор матча Уэска - Атлетико (0:0)

В параллельном матче игрового дня Примеры было повеселее. Вильярреал на "Эстадио де ла Серамика" принимал Алавес. В итоге дублем за Желтую Субмарину отметился Пако Алькасер (13', 67'), еще один гол забил Жерар Морено Балагеро с пенальти на 45-й минуте. За гостей гол престижа на счету Эдгара (36'), который сумел отличиться после невнятного выхода из ворот Асенхо - мяч после заброса с центра просто перелетел вратаря, отскочил от газона и вингер гостей легко переправил круглого в ворота.

Видеообзор Вильярреал - Алавес (3:1)

Ранее Телеграф сообщал о суперголе, забитом в 4-м туре Примеры.

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Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, ФК Уэска.

Автор:

Телеграф
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