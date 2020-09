VAR "спас" чудо-гол боковыми ножницами в Испании (видео)

Во вторник, 29 сентября, в испанской Примере были сыграны два матча 4-го тура,в частности Хетафе на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес" принимал Бетис. Итогом поединка стала разгромная победа хозяев со счетом 3:0.

Уже в дебюте встречи на 13-й минуте Анхель Родригес после заброса партнера феноменальным ударом от газона боковыми ножницами переправил мяч в верхний угол ворот гостей. Сначала боковой арбитр зафиксировал офсайд, однако в дело вмешался VAR (система видеопомощи арбитра) и гол-красавец все-таки был засчитан. На 39-й минуте Марк Кукурелья забил еще один шедевральный гол, мощно пробив из-за пределов штрафной под перекладину ворот гостей. Довершил разгром все тот же Анхель Родригес, оформивший дубль.

Видео шедевра Родригеса:

That's a valid goal by Angel Rodriguez and it shouldn't take VAR more than 15 seconds to reverse the on-field decision. This is what is annoying to many. pic.twitter.com/a7pF6Iv90O

— Gboyega (@mcgboye1) September 29, 2020