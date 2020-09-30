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VAR "спас" чудо-гол боковыми ножницами в Испании (видео)

VAR "спас" чудо-гол боковыми ножницами в Испании (видео)
Обновлено 01:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Форвард Хетафе Анхель Родригес в матче против Бетиса забил супергол, который бы не засчитали без помощи VAR.

Во вторник, 29 сентября, в испанской Примере были сыграны два матча 4-го тура,в частности Хетафе на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес" принимал Бетис. Итогом поединка стала разгромная победа хозяев со счетом 3:0.

Уже в дебюте встречи на 13-й минуте Анхель Родригес после заброса партнера феноменальным ударом от газона боковыми ножницами переправил мяч в верхний угол ворот гостей. Сначала боковой арбитр зафиксировал офсайд, однако в дело вмешался VAR (система видеопомощи арбитра) и гол-красавец все-таки был засчитан. На 39-й минуте Марк Кукурелья забил еще один шедевральный гол, мощно пробив из-за пределов штрафной под перекладину ворот гостей. Довершил разгром все тот же Анхель Родригес, оформивший дубль.

Видео шедевра Родригеса:

Видеообзор матча Хетафе - Бетис (3:0)

В другом матче игрового дня Валенсия в гостях на стадионе "Аноэта" минимально одолела Реал Сосьедад благодаря позднему голу Максимилиано Гомеса.

Видеообзор матча матча Реал Сосьедад - Валенсия (0:1)

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо пробилось в групповой этап Лиги чемпионов.

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ФК Валенсия, ФК Хетафе, Футбол, Ла Лига, ФК Бетис, ФК Реал Сосьедад.

Автор:

Телеграф
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