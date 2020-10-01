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Малиновский поспособствовал разгрому Лацио (видео)

Малиновский поспособствовал разгрому Лацио (видео)
Обновлено 00:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Римский Лацио в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Италии 2020/21 не сумел ничего противоставить Аталанте.

Встреча, проходившая на "Стадио Олимпико", завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

За Аталанту забивали Робин Госенс (10'), Ханс Хатебур (32') и дублем отличился Алехандро Гомес (41', 61'). За Орлов гол престижа оформил Фелипе Кайседо на 57-й минуте встречи. Украинец Руслан Малиновский провел весь поединок на поле и сумел отличиться голевой передачей при четвертом взятии ворот римлян. 

Видео гола Госенса:

Видео гола Хатебура:

Видео первого гола Гомеса:

Видео гола Фелипе Кайседо:

Видео второго гола Гомеса:

Видеообзор матча Лацио - Аталанта (1:4)

Таким образом, Аталанта добыла две победу в двух матчах, Лацио проиграл впервые. В следующем туре бергамески примут дома Кальяри, а Лацио дома сыграет с Интером. Оба матча пройдут 4 октября.

Ранее Телеграф сообщал о победе Аталанты в стартовом матче чемпионата Италии.

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Все по теме:

ФК Лацио, Серия А, ФК Аталанта, Футбол.

Автор:

Телеграф
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