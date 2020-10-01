Малиновский поспособствовал разгрому Лацио (видео)

Встреча, проходившая на "Стадио Олимпико", завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.
За Аталанту забивали Робин Госенс (10'), Ханс Хатебур (32') и дублем отличился Алехандро Гомес (41', 61'). За Орлов гол престижа оформил Фелипе Кайседо на 57-й минуте встречи. Украинец Руслан Малиновский провел весь поединок на поле и сумел отличиться голевой передачей при четвертом взятии ворот римлян.
Видео гола Госенса:
Видео гола Хатебура:
Видео первого гола Гомеса:
Видео гола Фелипе Кайседо:
Видео второго гола Гомеса:
Видеообзор матча Лацио - Аталанта (1:4)
Таким образом, Аталанта добыла две победу в двух матчах, Лацио проиграл впервые. В следующем туре бергамески примут дома Кальяри, а Лацио дома сыграет с Интером. Оба матча пройдут 4 октября.
Ранее Телеграф сообщал о победе Аталанты в стартовом матче чемпионата Италии.