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Реал минимально одолел Вальядолид благодаря голу Винисиуса (видео)

Реал минимально одолел Вальядолид благодаря голу Винисиуса (видео)
Обновлено 00:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 30 сентября, мадридский Реал принимал Вальядолид в рамках 4-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, проходившая на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 1:0 в пользу Сливочных. 

Единственный гол в поединке был забит на 65-й минуте усилиями Винисиуса Жуниора, которого партнеры вывели на ударную позицию в районе вратарской, где бразилец без проблем переиграл Роберто в ближнем бою.

Эта победа позволила Реалу набрать 7 очков после 3-х сыгранных игр и подняться на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Вальядолид с 2 баллами в активе -18-й.

Видео победного гола:

В следующем туре Реал отправится в гости к Леванте (04.10.2020), а Вальядолид примет Эйбар (03.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал об "осечке" Атлетико в матче с Уэской.

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Вальядолид.

Автор:

Телеграф
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