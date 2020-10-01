Реал минимально одолел Вальядолид благодаря голу Винисиуса (видео)

Встреча, проходившая на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 1:0 в пользу Сливочных.
Единственный гол в поединке был забит на 65-й минуте усилиями Винисиуса Жуниора, которого партнеры вывели на ударную позицию в районе вратарской, где бразилец без проблем переиграл Роберто в ближнем бою.
Эта победа позволила Реалу набрать 7 очков после 3-х сыгранных игр и подняться на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Вальядолид с 2 баллами в активе -18-й.
Видео победного гола:
O gol do Vinícius jr pic.twitter.com/LbM5GQF171
— Portal Vinícius Júnior (@portalvinijr) September 30, 2020
В следующем туре Реал отправится в гости к Леванте (04.10.2020), а Вальядолид примет Эйбар (03.10.2020).
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