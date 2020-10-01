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Стали известны подробности смерти Ателькина

Стали известны подробности смерти Ателькина
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф
Уход из жизни 48-летнего Сергея Ателькина шокировал всех.

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков вспомнил о том, чем в последние дни перед смертью жил легендарный игрок «Шахтера» Сергей Ателькин.

«Везде написано, что он работал тренером-селекционером «Шахтера». Это и правда, и неправда. Он не так давно ушёл из родного клуба, произнеся по этому поводу пару ласковых и горячих, после чего принял на себя ответственность за селекцию ФК «Львов», фактически за формирование новой команды.

Он очень близко к сердцу принял неудачи львовян, и уже в субботу ему стало плохо на тренировке — приезжала Скорая, накололи, сбили давление… А через несколько дней его не стало. Ателькин тихо умер на служебной львовской квартире. В 48 лет, полный энергии, планов, амбиций и необыкновенного дружелюбия, на которое он всегда был необыкновенно щедр с людьми, к которым был неравнодушен…», – написал Франков.

Напомним, на 49-м году жизни перестало биться сердце Сергея Ателькина.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Сергей Ателькин.

Автор:

Телеграф
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