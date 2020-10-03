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Победный ассист вратаря и изящный гол парашютом: Фиорентина проиграла Сампдории (видео)

Победный ассист вратаря и изящный гол парашютом: Фиорентина проиграла Сампдории (видео)
Обновлено 00:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сампдория добыла свою первую победу в чемпионате Италии 2020/21.

Фиорентина в рамках третьего тура чемпионата Италии принимала Сампдорию. Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Гости сумели открыть счет уже в первом тайме. Фабио Квальярелла на 42-й минуте реализовал 11-метровый удар.

В середине второго тайма хозяева отыгрались усилиями Душана Влаховича. На 72-й минуте фулбек Фиорентины Никола Миленкович вывел сербского нападающего на свидание с Аудеро. В итоге форвард остановил мяч и вторым касание переправил его в ворота.

Сампдория, несмотря на пропущенный мяч, все-таки добилась своего. На 83-й минуте вратарь генуэзцев Эмиль Аудеро, выбивая мяч подальше, выдал шикарную голевую передачу на Валерио Верре. Хавбек технично принял круглого, а затем решил перекинуть голкипера Фиорентины Дронговского. Итогом этого стал красивейший забитый мяч и важнейшие три очка - первые для Сампдории в сезоне!

Таким образом, Сампдория догнала Фиорентину в турнирной таблице Серии А. Оба коллектива набрали по три очка в трех играх и занимают 14-е и 13-е место соответственно. В следующем туре Фиалки поедут в гости к Специи (17.10.20), а генуэзцы сыграют с Лацио (18.10.20). 

Ранее Телеграф показывал неординарное взятие ворот в стиле ниндзя.

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Все по теме:

Серия А, ФК Фиорентина, Футбол, ФК Сампдория.

Автор:

Телеграф
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