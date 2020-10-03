Победный ассист вратаря и изящный гол парашютом: Фиорентина проиграла Сампдории (видео)

Сампдория добыла свою первую победу в чемпионате Италии 2020/21.

Фиорентина в рамках третьего тура чемпионата Италии принимала Сампдорию. Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Гости сумели открыть счет уже в первом тайме. Фабио Квальярелла на 42-й минуте реализовал 11-метровый удар.

Goooollllll SAMPDORIA. Min 43, Fiorentina vs Sampdoria 0 1. A marcat Fabio Quagliarella - 11 m pic.twitter.com/MhBXdA7VGJ — Samoilă Codin (@CodinSamoila) October 2, 2020

В середине второго тайма хозяева отыгрались усилиями Душана Влаховича. На 72-й минуте фулбек Фиорентины Никола Миленкович вывел сербского нападающего на свидание с Аудеро. В итоге форвард остановил мяч и вторым касание переправил его в ворота.

Сампдория, несмотря на пропущенный мяч, все-таки добилась своего. На 83-й минуте вратарь генуэзцев Эмиль Аудеро, выбивая мяч подальше, выдал шикарную голевую передачу на Валерио Верре. Хавбек технично принял круглого, а затем решил перекинуть голкипера Фиорентины Дронговского. Итогом этого стал красивейший забитый мяч и важнейшие три очка - первые для Сампдории в сезоне!

Valerio Verre ce soir avec la Samp https://t.co/peD4ciQZde — Hellas Verona France (@FranceHellas) October 2, 2020

Таким образом, Сампдория догнала Фиорентину в турнирной таблице Серии А. Оба коллектива набрали по три очка в трех играх и занимают 14-е и 13-е место соответственно. В следующем туре Фиалки поедут в гости к Специи (17.10.20), а генуэзцы сыграют с Лацио (18.10.20).

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