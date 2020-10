Невероятный гол в стиле ниндзя: видео шедевра

В Чемпионшипе USL (второй по силе футбольный дивизион в США) матч "Хартфорд Атлетик" и "Филадельфии Юнион 2" завершился невероятным взятием ворот.

При счете 2:2 хавбек Атлетика Дэнни Баррера шокировал не только вратаря гостей, но и весь футбольный мир. Полузащитник отреагировал на выброс мяча кипером и молниеносно подставил ногу после чего круглый залетел в пустые ворот, при чем Баррера сделал это не глядя и на 90-й минуте встречи. В итоге поединок завершился победой Хартфорда со счетом 3:2.

Видео футбольного шедевра доступно в Сети:

"Ninja kicked" diapers a key to Danny Barrera's popping goal in last nights @hfdathletic win! It even put a quick smile on Hartford head coach Raidi Jaidi's face! @WTNH Thanks to the guys @Nutmeg_State pic.twitter.com/yxHdFesQeL

— John Pierson (@JPPierson) October 2, 2020