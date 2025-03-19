"Что ты сделала со своим лицом?" Известную британскую модель не узнали после пластики (фото, видео)

Мать пятерых детей продолжает экспериментировать с внешностью

Популярную британскую модель и певицу Кэти Прайс, известную за ее любовь к пластическим операциям, заметили в одном из местных супермаркетов. Однако ее новая внешность вызвала много обсуждений в сети.

Об этом сообщает The Sun. Отмечается, что некоторые читатели выразили убеждение, что зубы звезды выглядят слишком большими.

46-летнюю модель заметили в одном из супермаркетов, где она искала форму для выпечки. Видео, которое было распространено в ее соцсетях, набрало большое количество просмотров, но у некоторых поклонников возникли вопросы.

"Боже, она выглядит больной, ее зубы слишком велики для ее лица";

"Я тоже подумал, как будто слишком много зубов"

"Это зубы? Они похожи на защитные пластины для десен"

"Что, черт возьми, ты сделала со своим лицом?"

Таблоид напоминает, что в начале года Прайс сделала очередную операцию по подтяжке лица, из-за чего ее внешность снова изменилась.

Кэти Прайс

По данным журналистов, модель потратила более 100 тысяч фунтов стерлингов на пластические операции, хотя она сама призналась, что никогда сама за это не платила.

"Я могу сделать любую операцию, какую захочу, в большинстве клиник, но я не пользуюсь этим преимуществом. Если бы я дала себе волю, я бы выглядела как инопланетянин. А я не хочу выглядеть как инопланетянин", — говорила она.

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