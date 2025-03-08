Путиниста Киркорова обвинили в "дьявольской" сделке. Нашелся и "украинский след"

Теперь путиниста призывают покаяться и отдать деньги

Популярный исполнитель Филипп Киркоров, который поддерживает путинский режим, но вывез своих детей из России, попал в очередной скандал. Не обошлось и без "украинского следа".

Telegram-канал Mash сообщил, что певец-путинист заключил "дьявольский" контракт с кондитерской фабрикой украинского происхождения. Теперь артиста призывают покаяться.

Певец недавно представил новый клип "Черная пантера", где засветил в кадре сладости "Эсферо Конти", которые производит фабрика "Конти-Рус". В этой компании российская прописка, но украинское происхождение, поскольку она была создана как часть украинской группы компаний "Конти".

Киркоров засветил в клипе сладости фабрики украинского происхождения

За рекламу сладостей Киркоров получил гонорар в сумме 6 666 666 рублей и 67 копеек. Но священник Николай Савченко отметил, что такая "дьявольская" сумма стала искушением для артиста, теперь ему придется несладко и нужно будет покаяться. Единственный путь к спасению, который видит российский священник — отдать деньги нуждающимся.

Филипп Киркоров заключил "дьявольский" контракт

"Телеграф" писал ранее, что известно о романах путиниста Киркорова. Ему приписывают романтические отношения с танцовщицей, диджеем и эскортницей.