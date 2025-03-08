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Путініста Кіркорова звинуватили у "диявольській" угоді. Знайшовся і "український слід"

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Кіркорова закликали покаятися за контракт із фабрикою українського походження Новина оновлена 08 березня 2025, 12:11
Кіркорова закликали покаятися за контракт із фабрикою українського походження. Фото Колаж "Телеграфа"

Тепер путініста закликають покаятися та віддати гроші

Популярний виконавець Філіп Кіркоров, який підтримує путінський режим, але вивіз своїх дітей із Росії, потрапив у черговий скандал. Не обійшлось і без "українського сліду".

Telegram-канал Mash повідомив, що співак-путініст уклав "диявольський" контракт із кондитерською фабрикою українського походження. Тепер артиста закликають покаятися.

Співак нещодавно представив новий кліп "Чорна пантера", де засвітив у кадрі солодощі "Есферо Конті", які виготовляє фабрика "Конті-Рус". У цієї компанії російська прописка, але українське походження, оскільки вона була створена як частина української групи компаній "Конті".

Кіркоров засвітив у кліпі солодощі фабрики українського походження
Кіркоров засвітив у кліпі солодощі фабрики українського походження

За рекламу солодощів Кіркоров отримав гонорар у сумі 6666666 рублів і 67 копійок. Але священник Микола Савченко зазначив, що така "диявольська" сума стала спокусою для артиста, тепер йому доведеться несолодко і треба буде покаятися. Єдиний шлях порятунку, який бачить російський священник — віддати гроші нужденним.

Філіп Кіркоров уклав "диявольський" контракт
Філіп Кіркоров уклав "диявольський" контракт

"Телеграф" писав раніше, що відомо про романи путініста Кіркорова. Йому приписують романтичні стосунки з танцівницею, діджеєм та ескортницею.

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#Філіп Кіркоров #Співак