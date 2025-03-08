Путініста Кіркорова звинуватили у "диявольській" угоді. Знайшовся і "український слід"

Тепер путініста закликають покаятися та віддати гроші

Популярний виконавець Філіп Кіркоров, який підтримує путінський режим, але вивіз своїх дітей із Росії, потрапив у черговий скандал. Не обійшлось і без "українського сліду".

Telegram-канал Mash повідомив, що співак-путініст уклав "диявольський" контракт із кондитерською фабрикою українського походження. Тепер артиста закликають покаятися.

Співак нещодавно представив новий кліп "Чорна пантера", де засвітив у кадрі солодощі "Есферо Конті", які виготовляє фабрика "Конті-Рус". У цієї компанії російська прописка, але українське походження, оскільки вона була створена як частина української групи компаній "Конті".

Кіркоров засвітив у кліпі солодощі фабрики українського походження

За рекламу солодощів Кіркоров отримав гонорар у сумі 6666666 рублів і 67 копійок. Але священник Микола Савченко зазначив, що така "диявольська" сума стала спокусою для артиста, тепер йому доведеться несолодко і треба буде покаятися. Єдиний шлях порятунку, який бачить російський священник — віддати гроші нужденним.

Філіп Кіркоров уклав "диявольський" контракт

"Телеграф" писав раніше, що відомо про романи путініста Кіркорова. Йому приписують романтичні стосунки з танцівницею, діджеєм та ескортницею.