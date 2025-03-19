"Що ти зробила зі своїм обличчям?" Відому британську модель не впізнали після пластики (фото, відео)

Мати п’ятьох дітей продовжує експериментувати із зовнішністю

Популярну британську модель та співачку Кеті Прайс, відому за її любов до пластичних операцій, помітили в одному із місцевих супермаркетів. Однак її нова зовнішність викликала багато обговорень у мережі.

Про це повідомляє The Sun. Зазначається, деякі читачі висловили переконання, що зуби зірки виглядають занадто великими.

46-річну модель помітили в одному із супермаркетів, де вона шукала форму для випічки. Відео, яке було поширене у її соцмережах, набрало велику кількість переглядів, але у деяких шанувальників виникли питання.

"Боже, вона виглядає хворою, її зуби надто великі для її обличчя";

"Я теж подумав, ніби надто багато зубів"

"Це зуби? Вони схожі на захисні пластини для ясен"

"Що, чорт забирай, ти зробила зі своїм обличчям?"

Таблоїд нагадує, що на початку року Прайс зробила чергову операцію з підтяжки обличчя, через що її зовнішність знову змінилася.

Кеті Прайс

За даними журналістів, модель витратила понад 100 тисяч фунтів стерлінгів на пластичні операції, хоча сама зізналася, що ніколи сама за це не платила.

"Я можу зробити будь-яку операцію, яку захочу, в більшості клінік, але я не користуюся цією перевагою. Якби я дала собі волю, я б виглядала як інопланетянин. А я не хочу виглядати як інопланетянин", — говорила вона.

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