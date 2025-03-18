Пропагандисти розпочали масштабну атаку на Пугачову: звинувачують у замаху на вбивство

Зірка стає героїнею фільмів НТВ тричі поспіль

Російські пропагандисти проводять масштабну атаку на Аллу Пугачову. В атаці бере участь канал НТВ, який випустив уже три фільми про співачку.

Про це пише "Агентство". За його інформацією, у новому випуску шоу "Нові російські сенсації" її звинувачують у підготовці замаху на донощика Віталія Бородіна.

"У неділю на НТВ вийшов третій поспіль випуск пропагандистського шоу "Нові російські сенсації", присвячений Аллі Пугачовій. Ще два фільми про співачку вийшли в березні в рамках шоу "НП. Розслідування". Таким чином, тривалість інформаційної кампанії проти Пугачової склала вже три тижні, що зробило її найтривалішою атакою на співачку на російському телебаченні з початку війни", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі три фільми базуються на інтерв’ю "рішали ФСБ" Андрія Матуса, який пов’язує співачку з колишнім головою нафтової компанії "Юкос" Леонідом Невзліним.

У першій серії розповідається про те, як Пугачова за допомогою Невзліна намагалася вивезти колекцію з Росії, у другій — про те, як Невзлін нібито готував замах на Бородіна. У новому ж випуску йдеться про звернення Бородіна до правоохоронних органів.

Як відомо, Пугачова не погодилася з рішенням Росії напасти на Україну та переїхала до Ізраїлю, а згодом на Кіпр, разом із родиною. Хоча влада країни її відкрито не переслідує, але поступово знищує її репутацію всякими "викриттями". Загалом на НТВ вийшло понад 20 програм, у яких атакували співачку.

Однак цей раз став першим, коли про неї розповідають одразу три випуски поспіль.

Як повідомлялося раніше, днями Пугачова зустріла на Кіпрі російську пропагандистку, через що між ними стався конфлікт.