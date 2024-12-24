У Росії готувалося вбивство Пугачової та Распутіної: що відомо

Стало відомо, хто врятував співачок від убивства

У Росії у 90-х готувалося вбивство співачок Алли Пугачової та Маші Распутіної. Про це, як пишуть російські ЗМІ, розповів кримінальний авторитет, якого називали хрещеним батьком російського шоу-бізнесу, Геннадій Снустіков. За його словами, саме він врятував артисток від смерті. Відомо, що у 90-х кримінальний авторитет Геннадій Снустіков був близько знайомий з багатьма російськими зірками шоу-бізнесу. Він щедро вкладався у музичну індустрію і навіть, як виявилося, рятував декого від вбивства.

"Пам’ятаю, вирішували життя Маші Распутіної та Алли Пугачової. Серйозні люди тоді сказали: "Ми їх сьогодні вб’ємо". Довелося мені встрянути і відповісти: "Ні, цього не буде. Нам не потрібна тальковщина", — розповів Снустіков, проте не назвав імена тих "серйозних людей", які нібито планували вбивство зірок.

Щодо самого кримінального авторитета з дев’яностих Геннадія Снустікова, то він за станом здоров’я вже відійшов від справ у Росії. Хрещений батько російського шоу-бізнесу страждає на сліпоту і вже давно розтратив ті мільйони, які сколотив у 90-ті.

Геннадій Снустіков

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