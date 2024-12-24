В России готовилось убийство Пугачевой и Распутиной: что известно

Стало известно, кто спас певиц от убийства

В России в 90-х готовилось убийство певиц Аллы Пугачевой и Маши Распутиной. Об этом, как пишут российские СМИ, рассказал криминальный авторитет, которого называли крестным отцом российского шоу-бизнеса, Геннадий Снустиков. По его словам, именно он спас артисток от смерти.

Известно, что в 90-х криминальный авторитет Геннадий Снустиков был близко знаком со многими российскими звездами шоу-бизнеса. Он щедро вкладывался в музыкальную индустрию и даже, как оказалось, спасал некоторых от убийства.

"Помню, решали жизни Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьезные люди тогда сказали: "Мы их сегодня убьем". Пришлось мне встрять и ответить: "Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина", — рассказал Снустиков, однако не назвал имена тех "серьезных людей", которые якобы планировали убийство звезд.

Что касается самого криминального авторитета из девяностых Геннадия Снустикова, то он по состоянию здоровья уже отошел от дел в России. Крестный отец российского шоу-бизнеса страдает слепотой и уж давно растратил те миллионы, которые сколотил в лихие 90-е.

Геннадий Снустиков

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