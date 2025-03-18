Пропагандисты начали масштабную атаку на Пугачеву: обвиняют в покушении на убийство

Звезда становится героиней фильмов НТВ три раза подряд

Российские пропагандисты проводят масштабную атаку на Аллу Пугачеву. В атаке принимает участие канал НТВ, который выпустил уже три фильма о певице.

Об этом пишет "Агентство". По его информации, в новом выпуске шоу "Новые русские сенсации" ее обвиняют в подготовке покушения на доносчика Виталия Бородина.

"В воскресенье на НТВ вышел третий подряд выпуск пропагандистского шоу "Новые русские сенсации", посвященный Алле Пугачевой. Еще два фильма о певице вышли в марте в рамках шоу "ЧП. Расследования". Таким образом, продолжительность информационной кампании против Пугачевой составила уже три недели, что сделало ее самой продолжительной атакой на певицу на российском телевидении с начала войны", — сказано в сообщении.

Отмечается, что все три фильма базируются на интервью "решальщика ФСБ" Андрея Матуса, который связывает певицу с бывшим главой нефтяной компании "Юкос" Леонидом Невзлиным.

В первой серии рассказывается о том, как Пугачева при помощи Невзлина пыталась вывезти коллекцию из России, во второй — о том, как Невзлин якобы готовил покушение на Бородина. В новом же выпуске говорится об обращениях Бородина к правоохранительным органам.

Как известно, Пугачева не согласилась с решением России напасть на Украину и переехала в Израиль, а позже на Кипр, вместе с семьей. Хотя власти страны ее открыто не преследуют, но постепенно уничтожают ее репутацию всякими "разоблачениями". Всего на НТВ вышло более 20 программ, в которой атаковали певицу.

Однако этот раз стал первым, когда о ней рассказывают сразу три выпуска подряд.

Как сообщалось ранее, на днях Пугачева повстречала на Кипре российскую пропагандистку, из-за чего между ними произошел конфликт.